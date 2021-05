'Gouden' Koningin Máxima bijna twintig jaar in straatbeeld van Brabant

Máxima (toen nog prinses) wordt welkom geheten bij het ziekenhuis dat naar haar is genoemd (foto: Omroep Brabant). Een kniebuiging van koningin Máxima bij de opening van haar kanaal (foto: Henk van Esch). Volgende Vorige vergroot 1/2 Máxima (toen nog prinses) wordt welkom geheten bij het ziekenhuis dat naar haar is genoemd (foto: Omroep Brabant).

Koningin Máxima is maandag vijftig jaar geworden. En dat betekent ook reden voor een feestje in Veldhoven. Het plaatselijke ziekenhuis – het Máxima Medisch Centrum (MMC) – draagt sinds bijna twintig jaar de naam van de vorstin. Maar er zijn meer plekken in Brabant die ons dagelijks aan de band met een geboren Argentijnse doen herinneren.

Het MMC is de eerste instelling in onze provincie die Máxima in haar naam opnam. Dit gebeurde bij de fusie van het Diaconessenhuis in Eindhoven en het Sint-Josephziekenhuis in Veldhoven per 1 januari 2002. Het is niet bekend of er voor de naamgeving officieel aan het Koninklijk Huis toestemming is gevraagd. Dat is formeel ook niet nodig, zo blijkt uit een reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst.

“Er is geen beleid omtrent de naamgeving van ziekenhuizen of scholen. Die keuze is aan instellingen zelf. Zij vragen in de meeste gevallen wel om instemming van de Koning. Dat is echter geen verplichting”, aldus de spreekbuis van het Koninklijk Huis.

De werknemers van het MMC zal het worst wezen. Die zijn zo trots en dankbaar dat hun ziekenhuis naar het populairste lid van het Koninklijk Huis is genoemd, dat ze een felicitatiefilmpje hebben opgenomen.

Overigens was Máxima (die toen verloofd was met kroonprins Willem Alexander) niet bij de onthulling van de nieuwe naam. Ze zou wel bij twee andere gelegenheden haar stralende gezicht laten zien in het MMC. Dat was in 2010 voor de Michael Wings stichting en twee jaar later bij de opening van het Vrouw Moeder Kind-centrum.

In 2015 kwam de toen inmiddels tot koningin gekroonde Máxima naar Empel om daar officieel het Máximakanaal te openen. Honderden mensen keken toe hoe ze op een opvallend grauwe en grijze boot over het water voer. Volgens een man die bij Sluis Empel stond te kijken, was gekozen voor deze boot omdat 'zo de schoonheid van de koningin meer opvalt.'

Het negen kilometer lange en 400 miljoen euro kostende kanaal verbindt de Zuid-Willemsvaart bij Den Dungen met de Maas. Het officiële moment werd gemarkeerd door een kanonschot.

Vijf 'Máximastraten' in Brabant

Bij de ingebruikneming van de (vijf) straten in Brabant waarin de naam Máxima voorkomt, was er van enige ceremonieel helemaal geen sprake. De primeur was voor Bladel, waar in september 2004 de Máximalaan werd ‘gedoopt’. De gemeente koos voor deze naam, omdat het koningshuis al veelvuldig werd genoemd in de straatnamen in de aangrenzende woonwijk.

Ook de naamgeving van de Prinses Máximastraat in Dongen, in 2006, verliep zonder enige poespas. Deze straat maakt deel uit van een nieuwbouwwijk die toen werd opgeleverd. Vijf jaar later gaf de gemeente Baarle-Nassau toestemming voor woningbouwproject Nassaulaan. Dit voorzag in onder meer de volgende straten: Máximastraat, Amaliastraat, Alexiastraat en Arianestraat.

Naast de Willem Alexanderstraat

In Oud-Gastel, gemeente Halderberge, bestaat sinds 2015 een Máximalaan. Een aangrenzende straat in deze ‘oranjewijk’ heet, uiteraard niet toevallig, de Willem Alexanderstraat.

De ‘jongste’ straat in Brabant die de naam van onze koninklijke Sarah draagt, ligt in St. Willebrord. Ook deze Máximastraat ligt in een wijk waarvan (alle) straten naar leden van het Koninklijk huis zijn vernoemd, zoals de Amaliastraat, de Alexiastraat en het Arianepad.

De Máximastraat in St. Willebrord (foto: Sabrina Gaarenstroom). vergroot

