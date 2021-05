Man krijgt mes op de keel bij het uitlaten van zijn hond

Een man is vrijdagavond in zijn woonplaats Den Bosch bedreigd met een mes toen hij zijn hond uitliet. Dit gebeurde rond kwart voor elf op De Geldersedam. Voor zover bekend raakte het slachtoffer niet gewond.

De man wist erger te voorkomen door met zijn hond weg te rennen. Hij vluchtte over de Twaalfmorgenstraat naar de Van der Venstraat. Vervolgens liep hij door in de richting van café De Unie, zo laat de politie weten. De dader is bij de wagen gebleven.