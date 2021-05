Hockeysters Den Bosch weer kampioen, alleen grote zorgen bij Lidewij Welten

Een lach en een traan. Voor Lidewij Welten, de sterspeelster van kersverse hockeykampioen HC Den Bosch, was het een zware middag. Niet alleen kostte het heel veel moeite om Amsterdam op de knieën te krijgen: in de slotfase liep de routinier een ogenschijnlijk zware blessure op.

"Ik kreeg een beuk van achteren. We moeten even kijken wat de schade is, wel zuur voor me", aldus Welten. Ze was in eerste instantie bang dat de zomer, inclusief de Olympische Spelen, aan haar voorbijgaat. Maar zich hiermee verzoenen, dat gaat er bij haar niet in. Van opgeven wil Welten nog niet weten, zo vertelde ze met tranen in de ogen tegen de verslaggever van Ziggo Sport.