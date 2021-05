Hockeysters van Den Bosch pakken 20e landstitel

Frédérique Matla met de beker (foto: Imke van de Laar). De beslissing is gevallen: HC Den Bosch is weer kampioen (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige vergroot 1/2 Frédérique Matla met de beker (foto: Imke van de Laar).

De hockeysters van Den Bosch zijn voor de twintigste keer landskampioen geworden. Ook de tweede finalewedstrijd om de titel tegen aartsrivaal Amsterdam werd gewonnen. Op eigen veld zegevierde de ploeg van de vertrekkende trainer Raoul Ehren zaterdagmiddag met 1-0 door een doelpunt van Frédérique Matla in de slotseconde.

In de eerste wedstrijd op Hemelvaartsdag in Amsterdam, had ze ook al met 0-1 getriomfeerd. Net als toen, tijdens het openingsduel van de play-offs, was het ongemeen spannend en wisten beide kemphanen weinig kansen te creëren.

Amsterdam begon sterk

Eerder dit jaar had de aartsrivaal in Den Bosch nog aan het langste eind getrokken, dat was in competitieverband. Hier leek het zaterdag ook op uit te draaien, want de Amsterdamse ploeg was vooral in de eerste twee kwarten de betere. Zelfs bij een numerieke minderheid, in het derde kwart, kreeg ze nog een grote kans op de openingstreffer. Den Bosch kon in dat deel van de kraker slechts bogen op één strafcorner en een 'halve kans'.

Uiteindelijk sloeg clubtopscorer Matla alsnog toe. Volgens Ehren had hij de afgelopen dagen al een paar keer gezegd dat zijn 'goudhaantje' juist op die plek zou toeslaan, zo zei hij na afloop op Ziggo Sport. "Dit ga ik onwijs missen, ik heb hier zo'n mooie tijd gehad. Het is een droom om zo afscheid te nemen. Ik ben zo blij, dit is helemaal mooi", zei hij ook nog. Ehren was goed voor liefst negen landstitels met Den Bosch.

Grote tegenvaller aan Bossche zijde was de ogenschijnlijk zware hamstringblessure die sterspeelster Lidewij Welten in de enorm hectische slotfase opliep. Met tranen in de ogen beleefde ze de huldiging. "Ik kreeg een beuk van achteren. We moeten even kijken wat de schade is, wel zuur voor me", aldus Welten.

De Bossche speelsters bouwen op het veld een feestje (foto: Imke van de Laar). vergroot

De laatste keer dat bij de vrouwen om de nationale titel werd gespeeld, was in 2019. Amsterdam wist Den Bosch toen wel af te troeven. Het seizoen daarop is door de coronacrisis nooit uitgespeeld, zodat de hoofdstedelijke formatie als titelverdediger aan de finale van het seizoen 2020-2021 begon.

Sinds het seizoen 1997-1998 greep Den Bosch slechts drie keer naast de landstitel. Dat was in 2009, 2013 en 2019. In die jaren ging de titel naar Amsterdam.

Ook internationaal hebben de geel-zwarten veel prijzen gepakt. Eerder dit seizoen schreven ze nog de Euro Hockey League op hun naam, onder meer dankzij een zwaarbevochten overwinning op Amsterdam.

