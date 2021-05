Inzet van blushelikopters blijkt een probleem bij meerdere branden tegelijk

In de Peel werden dagenlang blushelikopters ingezet (foto: Rob Engelaar & Luchtmacht). vergroot

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen over de bestrijding van natuurbranden als er meerdere tegelijk uitbreken. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Rekenkamer heeft gedaan naar de branden in natuurgebied De Peel en het Limburgse natuurgebied De Meinweg in april 2020. Beide branden braken op hetzelfde moment uit met verwoestende gevolgen.

Volgens de Rekenkamer is er een 'substantieel en reëel risico' dat grote natuurbranden die tegelijkertijd uitbreken niet snel onder controle kunnen worden gebracht. Dat bleek wel bij de natuurbrand in De Peel. Het vuur woedde maandenlang en ruim 700 hectare natuurgebied ging in vlammen op.

De brandweer kon niet goed bij het vuur komen en moest veelal machteloos toekijken. De inzet van de blushelikopter zou dan een oplossing moeten zijn, maar volgens de Rekenkamer was de coördinatie van die helikopters niet optimaal.

Duurde enkele uren

Zo was het onduidelijk wie het besluit moest nemen om de helikopters te verplaatsen van de grote brand in natuurgebied in De Peel naar de eveneens grote brand in De Meinweg. Volgens de Rekenkamer duurde het enkele uren voordat de luchtmacht formeel de opdracht kreeg om de helikopters te verplaatsen. Daardoor konden de brandweer en de blushelikopters minder snel aan de brandbestrijding beginnen.

Ook vreest de Rekenkamer een gebrek aan capaciteit bij de grondteams van de blushelikopters. Zij zorgen bijvoorbeeld voor het aan- en afhaken van de waterzakken. De inzet bij dit grondteam is beperkt waardoor de blushelikopter niet op verschillende plaatsen tegelijkertijd kan worden ingezet. Ook wordt er met verouderd materieel gewerkt. Het grondteam had maar 2 van de 8 voertuigen beschikbaar om hun werk te kunnen doen.

Handcrew voor het zuiden

Ook kan de coördinatie tussen verschillende veiligheidsregio's beter, schrijft de Rekenkamer in haar rapport. Bij de twee branden sprongen verschillende veiligheidsregio's bij, maar de bevoegdheden en de samenwerking is volgens de Rekenkamer onvoldoende geregeld.

Ook pleit de Rekenkamer voor meer specialistische kennis, mankracht en materieel om meerdere natuurbranden goed te kunnen bestrijden. Zo kwam bij de brand in De Peel een zogeheten 'handcrew' in actie. Deze brandweermensen trekken te voet het gebied in om met waterspuiten en zwepen het vuur tegen te gaan. Maar dit team moest helemaal uit Overijssel komen. De brandweer pleitte eerder al voor een dergelijk team voor het zuiden.

