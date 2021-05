Angelo S. die 14-jarige Savannah doodde blijft langer in tbs-kliniek

Op de plek waar Savannah werd gevonden werden vele bloemen en knuffels gelegd (Foto: GinoPress). vergroot

De jeugd-tbs voor de 20-jarige Angelo S. uit Den Bosch is met twee jaar verlengd. Het is volgens de rechtbank nog te vroeg om met de behandeling te stoppen. Angelo S. doodde in 2017 Savannah Dekker uit Bunschoten.

De rechtbank legde de man uit Den Bosch in juli 2018 de maximale straf op van twee jaar jeugddetentie én jeugd-tbs. Hij was toen zeventien jaar oud. De 14-jarige Savannah werd dood gevonden in een sloot in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen vermist werd.

Bij zijn veroordeling concludeerde de rechtbank dat de problematiek van de jongen fors en zorgelijk is. Hij ondergaat een langdurige en intensieve behandeling in een gesloten instelling. "De man werkt goed mee aan de diverse behandelingen en therapieën. Tegelijkertijd concluderen zijn behandelaars dat hij nog een lange weg te gaan heeft. Dit erkent de man zelf ook", meldt de rechtbank in Utrecht woensdag.

Over twee jaar beoordeelt de rechtbank opnieuw of verlenging nodig is.

