Politie plaatst oproep in het Pools over dode baby Wernhout

De politie heeft in verband met het onderzoek naar de doodgevonden baby in Wernhout op haar eigen website een oproep in de Poolse taal gezet. Daarin wordt mensen gevraagd zich te melden als ze meer weten over het meisje dat vorige week werd aangetroffen in vakantiepark Wernhoutsburg. De politie maakt zich zorgen over het welzijn van de moeder van het meisje en wil haar hulp bieden.

In de buurt van de vindplaats verblijven veel Poolse arbeidsmigranten. In de oproep in het Pools vraagt de politie mensen die geregeld in een parkje bij het bungalowpark komen contact op te nemen.

Afgelopen woensdag deed de politie al een vergelijkbare oproep in het Nederlands. Rechercheurs denken aan mensen die wel eens hun hond uitlaten in het parkje of die in die buurt een vaste wandelroute afleggen.

Een voorbijganger belde de politie vorige week woensdag over de vondst. Daarna is met een speurhond en een politiehelikopter gezocht. Er is ook gezocht in een nabijgelegen meertje.

Eerder zijn dergelijke oproepen op politie.nl ook in andere talen gedaan, bijvoorbeeld in het Turks.

