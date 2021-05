Oproep tot erehaag voor NAC-voetballers langs snelwegen A16 en A58

De fanatieke supportersgroep Breda Loco's roept NAC-fans op om deze zaterdag rond halfvijf langs de A16 en A58 te gaan staan om de spelersbus met de NAC-voetballers te begeleiden van het stadion - waar de laatste training plaatsvindt voor de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie - naar hun hotel in Bosschenhoofd. Op deze manier willen de fans NAC een hart onder de riem steken voor de finale tegen NEC die zondagmiddag op het programma staat.

Breda Loco's wijst erop dat bij de training in het Rat Verlegh-stadion in Breda zaterdag geen publiek is toegestaan. "Maar wel op de route tussen Breda en Bosschenhoofd!"