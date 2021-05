NAC-supporters halen in één dag ruim 15.000 euro op voor sfeeractie

Wachten op privacy instellingen... Eind maart hielden de NAC-supporters al een actie voorafgaand aan duel tegen De Graafschap. Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-supporters hielden eind maart een actie voorafgaand aan duel tegen De Graafschap.

Supporters van NAC hebben vrijdag in één dag tijd meer dan 15.000 euro opgehaald voor een sfeeractie rondom de finale van de play-offs. De Bredase ploeg speelt zondag thuis tegen NEC uit Nijmegen met als inzet promotie naar de eredivisie. Het geld werd opgehaald via een digitale collecte. De initiatiefnemers Breda Loco's, FrOnt76 en stichting Vak G stuurden een 'tikkie' via verschillende appgroepen.

"We zijn een beetje overvallen door de gulle giften van de mensen", zegt een woordvoerder van de supporters over de hoogte van het bedrag. "En dat allemaal in nog geen acht uur tijd. We dachten zelf aan een paar duizend euro, maar dit hadden we niet verwacht. We gaan het geld uitgeven aan sfeerverhogende materialen."

De Bredase supporters willen er via acties alles aan doen om te zorgen dat NAC zondag de finale van NEC wint en naar de eredivisie promoveert. Een digitale collecte was nodig.

"Normaal collecteren we altijd eenmaal per jaar, maar dat ging natuurlijk dit seizoen niet door corona. De bodem van onze sfeerpot kwam in zicht omdat we de laatste tijd al flink wat uitgegeven hebben aan acties. Als we geld overhouden, gaat dat mee naar volgend seizoen."

Hopelijk voor NAC en de supporters is dat dan in de eredivisie. Met het opgehaalde geld kunnen de NAC-aanhangers de komende dagen in ieder geval wat knallende acties organiseren.

Zaterdagmiddag staat de eerste op het programma. Rond halfvijf wordt langs de snelwegen A16 en A58 een erehaag gevormd om de spelersbus te begeleiden naar hun hotel in Bosschenhoofd. Breda Loco's, stichting Vak G en FrOnt76 hameren er wel op dat de fans de verkeersregels en de geldende coronavoorschriften in acht moeten nemen. "En knalvuurwerk is niet gewenst!", zo laat de woordvoerder nog weten.

