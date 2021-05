Producent Wouter over finale Songfestival: 'Voordeel, ik hoef niks te doen'

Producent Wouter Hardy ging van zijn quarantaine rechtstreeks naar Ahoy voor de finale van het Songfestival. Wouter produceerde zowel het winnende Songfestival-lied van Duncan Laurence van twee jaar terug als de inzending van Zwitserland van dit jaar, Gjon's Tears. Hij moest vijf dagen in quarantaine om zaterdag bij de finale in Ahoy te mogen zijn. "Ik ben net negatief getest", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Net op het moment dat Wouter de bubbel van de Zwitserse delegatie in loopt, heeft hij even tijd om met Omroep Brabant te bellen. Hij heeft heel veel zin in de avond. "Dat is het voordeel van producent zijn, ik hoef niks meer te doen!" Hij hoeft alleen maar te kijken naar hoe het liedje dat hij produceerde in zijn studio in Den Bosch het enorme publiek bereikt.