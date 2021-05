Winnaars WK terras zitten tikken duizend euro af: 'Niet normaal, geweldig'

Foto: Ilse Schoenmakers vergroot

De winnaars van het officieuze wereldkampioenschap terras zitten, hebben zaterdag flink hun best gedaan. Ze moesten bij café Boerke Verschuren aan de Ginnekenmarkt duizend euro afrekenen. Horecaondernemer Johan de Vos spreekt van een 'fantastische dag' dankzij de ludieke actie.

Om zes uur 's morgens begon het ludieke wereldkampioenschap bij café Boerke Verschuren in Breda. Ideaal terrasweer was het alles behalve. "Het zeek soms echt van de regen, dus het was wel een uitdaging", vertelt kroegbaas Johan de Vos. Toch werd er volop besteld door de deelnemers. "De winnaars hebben echt hun best gedaan."

Om half zeven 's ochtends bestelde Dennis met zijn twee vrienden al een fles Sambuca bij Johan. Om half tien nog eentje en om half 12 volgde er weer een. "Ik heb nog gevraagd, ik hoef toch geen ambulance te bellen zo he? Maar ze hebben met z'n drieën gewoon een topdag op het terras gehad en het is heel gezellig gebleven."

Kroegbaas Johan is na zijn ludieke actie helemaal in zijn nopjes. "Mensen reageerden echt leuk op de actie. Het was echt fantastisch. Op dit soort dagen besef je jezelf weer waarom je horecaondernemer bent geworden." Want ook al heeft zijn café zaterdag een prima omzet gedraaid, het was vooral de sfeer waar De Vos gelukkig van werd.

De deelnemers moesten in totaal veertien uur op het terras zitten. Sommigen bestelden in rap tempo flinke hoeveelheden drinken en eten, anderen deden het wat rustiger aan. "Ik heb drie keer een taxi besteld voor mensen die echt meer konden", vertelt Johan. Toch zat het terras de hele dag vol met zo'n negentig mensen.

Hoewel het vooral blijdschap en enthousiasme zijn dat overheersen na het officieuze WK, is de kroegbaas ook kritisch. "Dat we vanaf zes uur 's ochtends open mogen, is natuurlijk compleet debiel. Alsof er dan iemand normaal op het terras zit? Hetzelfde geldt voor de sluiting om acht uur. Alsof corona dan opeens langskomt."

Daarmee wil De Vos het coronavirus absoluut niet bagatelliseren, "maar dit getuigd van weinig realiteitszin. Ik hoop dat er met de gelukkig dalende cijfers meer mogelijk wordt zodat we later open kunnen blijven." Juist de huidige 'treurige' openingstijden waren voor hem aanleiding om het ludieke WK terras zitten te organiseren.

"Maar laten we het positief houden, want na zeven maanden strijden was dit echt fijn", zegt hij. Ook fijn is de overwinning voor Dennis en zijn twee vrienden. Ze hebben namelijk een weekje gratis terras bij Boerke Verschuren gewonnen. Al moet ze dat een dag later misschien nog even uitgelegd worden, want heel nuchter waren ze niet meer.

