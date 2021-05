Wouter Hardy wint Songfestivalprijs voor producers: 'Een magische avond'

Wouter Hardy in de green room met Gjon's Tears (AVROTROS) vergroot

Wouter Hardy heeft voor Nederlands succes gezorgd tijdens het Eurovisie Songfestival. De producer uit Den Bosch won de Marcel Bezençon Composer Award voor het lied dat hij voor Zwitserland schreef. Het was sowieso een 'magische' avond voor hem. Er waren drie door hem gecomponeerde nummers te horen tijdens de show.

Hoewel Italië er met de hoofdprijs vandoor ging tijdens het Eurovisie Songfestival, is het winnen van de Marcel Bezençon Composer Award voor Wouter Hardy een enorme erkenning. "Er is geen groter compliment eigenlijk", vertelt vanuit zijn Rotterdamse hotelkamer. Hij lag pas om zeven uur 's ochtends in bed met de rest van de Zwitserse delegatie.

"Het was erg gezellig zullen we maar zeggen", vertelt de Bosschenaar lachend aan de telefoon. "We hebben vannacht nog naar goed Rotterdams gebruik twintig à dertig kapsalons gepakt met de hele Zwitserse ploeg. Ze wisten niet wat ze meemaakten! Zanger Gjon's Tears vroeg zich af wat wij in hemelsnaam hier aten - friet, shoarma, kaas en sla."

Zelfverzekerder

Het nummer ‘Tout l’Univers’ dat door de Zwitser Gjon's Tears werd gezongen kreeg de meeste punten van de vakjury, maar werd na het tellen van de publieksstemmen uiteindelijk derde. "Dat is nog steeds fantastisch en dan die award erbij dat geeft het wel een heel persoonlijk tintje." Want juist die waardering van 'de kenners' betekenen veel voor Wouter en ook zanger Gjon's Tears.

Die erkenning maakt hem zelfverzekerder. Want nadat Wouter het winnende Arcade van Duncan Laurence componeerde, leek het stil rond hem te zijn. "Voor het grote publiek wel, maar er is veel gebeurd in de tussentijd." Toch was het voor hem geen zekerheid dat hij het succes van Arcade kon herhalen. "Het is maar de vraag of je dertigste of bovenaan eindigt, maar hard werk wordt beloond."

Magisch

In totaal waren er zaterdagavond tijdens het Eurovisie Songfestival drie nummers van Wouter Hardy te horen. Naast het nummer ‘Tout l’Univers’ van de Zwitsers, kwamen ook 'Arcade' en Duncan Laurence zijn nieuwe nummer 'Stars' voorbij. "Voor de show heb ik deze korte versie van Arcade en de overgang naar Stars gemaakt en ik was heel benieuwd hoe dat op zo'n groot podium klonk."

Duncan kon er niet bij zijn vanwege een coronabesmetting, dus werd zijn repetitie uitgezonden. Ook dat werd heel bijzonder voor Wouter, die dit keer tot zijn vreugde wel in de green room zat. "De zaal werd donker en iedereen deed lichtjes aan. Ik deed even mijn ogen dicht en werd toch wel emotioneel, ik kreeg echt een brok in mijn keel. Drie nummers van jou op zo'n podium, het was een magische avond!"

Filmmuziek

Als Zwitserland had gewonnen, was het Wouter zijn laatste Songfestival geweest. "Nu weet ik het niet zeker, maar ik moet wel een klik met de artiest hebben. Het moet een nummer zijn waar ik achter sta." Zijn focus gaat de komende tijd dan ook naar iets totaal anders: Het componeren van muziek voor films en reclames. Maar eerst is het nog nagenieten van het Songfestival-succes.

Zijn telefoon is bijna ontploft door alle felicitaties. "Niet normaal. Ik heb ook berichtjes van mensen uit Boxtel, waar ik vandaan kom, van mensen die ik al jaren niet gesproken heb. Heel leuk!" Zondagavond zit hij bij zijn ouders aan tafel om te proosten en de avond erop bij de talkshow BEAU. "En dat voor een Brabantse pummel!"

