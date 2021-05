Twee poezen vermist na grote brand in appartementencomplex Den Bosch

De twee vermiste poezen (foto: Dierenambulance Brabant-Noordoost). vergroot

Bij de brand die zondagnacht in Den Bosch in een appartementencomplex uitbrak zijn geen dieren omgekomen. Wel zijn nog twee poezen vermist. Veel bewoners hadden een huisdier en maakten zich zorgen. Maar alle dieren zijn gered door de brandweer of wisten zichzelf te redden. Dat vertelt Rens van Lieshout, voorzitter van de regionale Dierenambulance.

Twee teams van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost werden rond drie uur 's nachts door de meldkamer van de brandweer opgeroepen toen bleek dat bijna alle bewoners van de flat met zestig woningen een huisdier hadden. "Vogels, heel veel knaagdieren in kooitjes, honden, katten", zegt Van Lieshout.

De calamiteitencoördinator van de Dierenambulance die ter plaatse was, had 's nachts continu overleg met de brandweer. "In welke woningen zitten dieren? Moeten er geredde dieren naar onze opvang of kunnen we bewoners vinden die zelf tijdelijke opvang regelen?"

Vogels

Veel bewoners die hun huis hals over kop hadden verlaten maakten zich zorgen. Zo zei één van de bewoners tegen Omroep Brabant dat zijn vogels nog binnen waren.

"Tegen de ochtend kon de brandweer de appartementen bekijken. De vrees was eerst dat de vogels omgekomen zouden zijn door de rook en hitte, maar dat bleek mee te vallen. Ze leefden nog," weet Van Lieshout.

Twee poezen die door de brandweer in een veilige woning waren 'veilig gesteld' hadden toch een uitgang gevonden. "Die zijn ervandoor, bleek vandaag toen het gebouw doorzocht werd. Ze zijn nu vermist." De katten zijn gechipt.

