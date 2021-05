Coronanieuws: coronamaatregelen worden verder versoepeld per 5 juni

15.14

Zo'n 150.000 mensen in Nederland hebben het coronavaccin van Janssen gekregen, maar er zijn nog geen gevallen bekend van bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb. Het Janssen-vaccin werd 21 april voor het eerst toegediend in Nederland. In de bijsluiter staat dat mensen na de prik last zouden kunnen krijgen van trombose, al is dit zeldzaam. Een aantal landen besloot daarop dit vaccin niet meer te gebruiken.