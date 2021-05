Coronanieuws: tientallen coronapatiënten minder in ziekenhuis

00.00

De omzet van winkels in Nederland was in het eerste kwartaal van 2021 lager dan een jaar eerder. Een groot deel van de periode was bezoek bij veel winkels alleen toegestaan voor het afhalen van bestellingen. Het is voor het eerst sinds 2013 dat er in een kwartaal sprake is van een daling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.