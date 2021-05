Coronanieuws: ideeën voor nieuwe 'Fieldlabs', vaccineren meer in trek

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van het coronavirus, in Brabant en daarbuiten.

6.00

'Eet- en drinkpatroon nog lang anders'

Nederlanders blijven de komende jaren hun geld aan eten en drinken anders uitgeven dan ze deden vóór de coronapandemie. Dat verwacht het Economisch Bureau van ING. Supermarkten en speciaalzaken hebben in coronajaar 2020 een flink stuk marktaandeel bij de horeca weggehaald. Door de geleidelijke heropening van de horeca wordt dat deels teruggedraaid. Toch verwacht ING dat een deel van de omzet nog jaren in de foodretail blijft hangen.

In Nederland daalden de bestedingen in de horeca vorig jaar met 7 miljard euro, terwijl ze bij supermarkten en speciaalzaken met ruim 3 miljard toenamen. De foodretail zal er volgens ING veel werk van maken om de extra coronagerelateerde omzet vast te houden. "Wat hen in de kaart speelt, is dat mensen structureel meer zullen thuiswerken en studeren", aldus ING.

Het aantal webwinkels dat voeding verkoopt is flink toegenomen. Een van de redenen: meer leveranciers zijn hun producten direct aan consumenten gaan verkopen.

5.30 – Nieuwe ideeën voor Fieldlab-evenementen

In Den Haag worden donderdag ideeën voor nieuwe Fieldlab-evenementen gepresenteerd. Nu de proefevenementen achter de rug zijn, maken de organisatoren van deze geregisseerde activiteiten de balans op. Ze kijken terug op de testdagen en komen met een opzet die nieuwe evenementen mogelijk zou moeten maken. Andere organisatoren kunnen die blauwdruk gebruiken als inspiratie.

De plannen zijn ontworpen door Fieldlab Evenementen, een organisatie die is opgezet door de evenementensector. Die snakt er naar om nieuwe activiteiten te organiseren en hoopt op de zegen van het kabinet.

In de afgelopen maanden zijn binnen én buiten meerdere testevenementen gehouden. Het ging bijvoorbeeld om een voorstelling van de in Breda wonende cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede, een concert in Den Haag het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

5.00 – Meer bekend over verlenging steunpakket

Het kabinet komt later deze dag met een verlenging van het economische coronasteunpakket. Na 1 juli lopen de meeste regelingen af die ondernemers financieel steunen in de coronacrisis. Ze zullen naar verwachting met drie maanden worden verlengd. Dat zullen minister Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Stef Blok (sinds deze week minister van Economische Zaken) aankondigen. Dat er nog een extra kwartaal aan steun bijkomt, was al uitgelekt.

De tegemoetkoming van de loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven langer bestaan, omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Ondernemers hoeven hier pas in oktober volgend jaar mee te beginnen en ze krijgen er vijf jaar de tijd voor.

1.50 – Berichten over ‘menselijke’ oorsprong virus niet meer geweerd

Facebook gaat geen berichten op dit sociale platform meer verwijderen waarin gesteld wordt dat het coronavirus door de mens is ontwikkeld. Een woordvoerder van het bedrijf heeft dat laten weten aan nieuwssite Politico. Het besluit volgt op de hernieuwde discussie over de oorsprong van het virus.

Facebook stond sinds februari geen berichten meer toe waarin staat dat het virus door de mens is ontwikkeld. Maar sinds kort is toch weer twijfel ontstaan over die 'misleidende bewering', nadat The Wall Street Journal op basis van Amerikaanse inlichtingen meldde dat medewerkers van het laboratorium in de Chinese stad Wuhan - waar de uitbraak begon - al in 2019 klachten hadden die horen bij het virus.

Het laboratorium ontkent dat medewerkers destijds ziek zijn geworden als gevolg van een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees eerder uit dat het virus waarschijnlijk niet uit een laboratorium afkomstig is, maar van dieren. Er kwam veel kritiek op dat onderzoek, omdat China niet genoeg openheid van zaken zou hebben gegeven.

00.10 – Vaccinatie steeds meer in trek

Ongeveer twee derde van de Nederlanders boven de zestien jaar was in het eerste kwartaal van 2021 bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten tijde van het onderzoek was bovendien ongeveer 4 procent van de bevolking al gevaccineerd, wat de totale bereidheid op zo'n 71 procent brengt. De vaccinatiebereidheid loopt op met leeftijd en onderwijsniveau.

Het CBS baseert zich op de antwoorden van bijna tweeduizend mensen die meededen aan de doorlopende Gezondheidsenquête. 14 procent van de zestien-plussers geeft in het onderzoek aan zich niet te gaan laten vaccineren, 15 procent staat er neutraal tegenover.