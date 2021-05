23000 patiënten wachten op uitgestelde operatie in Brabantse ziekenhuizen

Bart Berden is voorzitter van de ROAZ. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De ziekenhuizen in Brabant kijken tegen een enorme berg uitgestelde zorg aan. In totaal moeten nog 23000 patienten worden geopereerd, schat Bart Berden, directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant. Daarin werken de Brabantse ziekenhuizen samen.

Volgens Berden zou het zomaar kunnen dat er meer levensjaren verloren gaan door de uitgestelde zorg, dan door corona zelf. En dan bedoelt hij niet alleen mensen die wachten op een operatie.

"We missen bijvoorbeeld op dit moment zo'n 1400 mensen met huidkanker. Ik zou niet weten waarom die niet nog zouden komen. Dus dat gaat om een enorme omvang." Hij reageert daarmee op uitspraken van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in het programma Beau. Ook hij schat in dat het aantal verloren levensjaren door uitgestelde zorg groter is dan door corona.

De hoeveelheid zorg die uitgesteld is, noemt Berden 'gigantisch'. Op dit moment loopt weliswaar het aantal opnames in de Brabantse ziekenhuizen terug, dat betekent niet dat nu ook al zorg ingehaald wordt. "De wachtlijsten worden nog iedere dag langer. We hebben nog geen gelegenheid om dit allemaal in te halen."

Wel gaan vanaf vrijdag in Brabant het aantal intensive care-bedden voor coronapatiënten omlaag van 201 naar 187. Dat kan omdat het aantal patiënten in de ziekenhuizen daalt. Het aantal bedden voor coronapatiënten buiten de intensive care gaat van 314 bedden nu naar 232.

Om zo snel mogelijk de uitgestelde zorg in te halen, wil demissionair minister Van Ark van Medische Zorg ook deze patiënten verdelen over het land, schreef ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch lost dit plan maar een deel van het probleem op, zegt Berden.

"Een plan maken is goed", zegt hij. Maar wat spreiden lastig maakt is dat het in het hele land druk is. Toch kan het helpen om specifieke operaties op andere plekken te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in privéklinieken.

"Maar uiteindelijk hebben we mensen nodig." Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis liggen al plannen om straks de capaciteit zo goed mogelijk te benutten. Bij iedere operatie vragen ze zich af of deze echt nodig is. En personeel wordt gevraagd of ze meer kunnen werken. Het ziekenhuis leidt ook zo veel mogelijk nieuwe mensen op.

Het personeelstekort is een blijvend probleem in de ziekenhuizen. "We zitten heel erg klem. We zitten bijvoorbeeld met een dubbel ziekteverzuim. Het kraakt en piept in alle voegen. Mensen realiseren zich dat onvoldoende."

