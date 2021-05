Verdachte van vermissing Celine (15) ontkent seks: 'Ik wilde alleen helpen'

De verdachte Kevin K. (afbeelding: Nicole van den Hout). Beeld van de arrestatie in Den Haag (foto: Omroep West). Volgende Vorige vergroot 1/2 De verdachte Kevin K. (afbeelding: Nicole van den Hout).

Kevin K. (31) ontkent dat hij seks heeft gehad met de 15-jarige Celine uit Berghem. Het meisje was dagenlang vermist, nu zeven maanden geleden. Nadat een Amber Alert uitging, werd de tiener gevonden bij K. Deze donderdag staat hij voor de rechter. Hij wordt verdacht van onder meer het plegen van ontucht.

Na dagen van zoeken, onzekerheid, aandacht in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht en een Amber Alert werd Celine in oktober vorig jaar uiteindelijk gevonden in een huis in Den Haag. Kevin K. werd direct opgepakt als verdachte.

In de rechtbank doet de man donderdag uitgebreid zijn verhaal. Hij ontkent hardnekkig dat er seks heeft plaatsgevonden, maar de rechtbank trekt dat in twijfel. De moeder van Celine zegt in een verklaring dat haar leven, en die van haar dochter, een hel is geworden.

Verdenkingen

De toen 15-jarige Celine ging vrijwillig met Kevin mee. Van ontvoering wordt Kevin dan ook niet verdacht. Dit is wat het Openbaar Ministerie hem wel aanrekent:

Onttrekken van Celine aan het ouderlijk gezag

Het hebben van seks (ontucht) met Celine, een kind van 15.

Het maken (vervaardigen) van kinderporno

Het bezit van kinderporno

Kevin vertelt dat hij via internet met Celine in contact kwam. Dat ging volgens hem via een 18plus app voor mannen en vrouwen. Daarna werden de gesprekken voortgezet via Google Hangouts, een programma waarmee je kunt chatten en videobellen.

Celine gaf volgens de verdachte aan dat ze ruzie thuis had en zichzelf wat wilde aandoen. ''Ze zei dat ze het niet meer hield thuis. Er was sprake van mishandeling en seksueel misbruik thuis. Celine wilde op straat gaan leven en daarom bood ik mijn hulp aan.'' Op dat moment wist Kevin haar echte leeftijd en dus wist hij dat ze minderjarig was.

Uit verklaringen van Celine blijkt dat er elke dag, meerdere keren per dag, seks heeft plaatsgevonden. ''Pijpen, beffen, penetratie, bondage'', somt de rechter op. ''Dat is niet waar'', zegt Kevin stellig. ''Dat hebben we niet gedaan omdat het strafbaar is. Dat heb ik ook in de chats aangegeven. Ik heb gezegd dat ik haar alleen hulp wilde bieden maar dat we geen seks zouden hebben.''

Toch blijkt uit de chats ook dat de berichten vooral seksueel gericht waren. ''Tot het moment dat ik wist dat het strafbaar is'', zegt Kevin. Toch gelooft de rechter daar niks van, omdat uit alle berichten blijkt dat hij uit was op seks met het meisje. Verder heeft Celine bij de politie verklaard dat ze zelf begon met zoenen en op de schoot van Kevin ging zitten. Maar de 31-jarige verdachte blijft alles stellig ontkennen.

"Er heeft geen seks plaatsgevonden."

Op het geslachtsdeel van Kevin is speeksel van Celine aangetroffen en op het geslachtsdeel van Celine is DNA van Kevin gevonden. Dat zou volgens Kevin komen, doordat ze samen in een bed geslapen hebben. En Kevin blijft herhalen: ''Er heeft geen seks plaatsgevonden.''

Maar waarom verklaart Celine dan dat ze wel seks hebben gehad, vraagt de rechter zich hardop af. ''Uit angst'', zegt Kevin. ''Net zoals ze eerst verklaarde, dat ze ontvoerd is. Ze had angst om dieper in te gaan op de thuissituatie.''

Celine was in totaal vijf dagen vermist en dat zorgde voor een hele hoop media-aandacht. Die berichten bereikten ook Kevin, maar hij nam geen contact op met de politie. ''Ik heb wel gezegd dat ze haar moeder moest bellen, maar dat wilde ze niet. En ik had die gegevens niet.''

Volgens de verdachte heeft hij dagelijks aangedrongen bij Celine om contact te zoeken met instanties. ''Zoals de politie en jeugdzorg. Maar als ik daarover begon, kreeg Celine paniekaanvallen. Ik heb het daarbij gelaten, dat was een verkeerde inschatting. Ik had zelf actie moeten ondernemen.''

"Maar één ding zeg ik wel: kijk over je schouders. Voor altijd. Voor altijd.''

Kevin staat ook terecht in een andere zaak: het uitwisselen van naaktbeelden met een 14-jarig meisje. Er zou ook in deze zaak contact zijn gelegd via een 18plus app. Uit de chatcontacten blijkt dat niet is besproken dat ze veertien was. ''Maar ik had aan de foto's kunnen zien dat ze te jong was'', zegt Kevin tegen de rechter. ''Dat contact is echt fout geweest.''

Er zijn tijdens dit contact ook video's en foto's uitgewisseld. Kevin gaf zelfs tips hoe het meisje seksuele filmpjes kon maken. ''Dat doe ik veel vaker, met andere vrouwen. Normaal vraag ik de leeftijd. Dat is hier niet gebeurd. Ik wil mijn excuses daarvoor maken.'' Maar de verdachte benadrukt ook dat de beelden met wederzijdse toestemming zijn gemaakt en uitgewisseld.

De moeder van Celine, Joke, mag een verklaring voorlezen. Met tranen in haar ogen kijkt ze Kevin aan. ''De hel begon toen je haar op kwam halen'', begint Joke. ''Ik denk dat jij hulp nodig hebt. Mijn dochter heeft nu meer hulp nodig, dan voordat je haar zogenaamd kwam helpen.''

Met een trillende stemt vervolgt Joke haar verklaring. ''Ik mag niet schelden. Maar één ding zeg ik wel: kijk over je schouders. Voor altijd. Voor altijd.''

Volgens de officier van justitie heeft K. dagenlang voor angstige momenten gezorgd. "Celine was daar zelf bij, echter was ze toen een kind van 15 jaar oud. En kinderen doen dingen die niet altijd slim zijn. Aan een volwassen man is het om daar geen misbruik van te maken. Zijn lust stond voorop en Celine was geen toevalstreffer. Er is contact geweest met meerdere minderjarige meisjes."

De officier van justitie eiste om die reden een celstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Ook wil de officier van justitie dat K. zich laat behandelen en moet er een contactverbod met Celine komen. De uitspraak is over twee weken.

Waarom spreken tieners af met onbekende volwassenen?

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.