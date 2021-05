Archieffoto vergroot

Een vijfde van de Brabanders wil zich niet laten vaccineren of twijfelt daar nog over. Dat blijkt uit onderzoek naar de corona-ervaringen van Brabanders, in opdracht van de provincie. Bijna tachtig procent van de Brabanders wil een wel een prik of is zelfs al gevaccineerd. Lees hieronder hoe Brabanders kijken naar vaccinaties, versoepelingen en andere coronazaken.

Eerst nog even over het vaccineren. Dertien procent is er nog niet uit of zij zich laat inenten en negen procent geeft aan zich niet te laten vaccineren. De meeste Brabantse weigeraars zijn tussen de 30 en 44 jaar oud, 17 procent van hen wil niet. Bij jongvolwassenen (18-29 jaar) weigert 15 procent. De oudere ondervraagden willen vaker wel.

Deelnemers van het onderzoek uit Midden- en West-Brabant zijn minder vaak een voorstander van een spuit. Mensen uit Brabant-Noord geven juist vaker dan gemiddeld aan dat zij een prik willen. Iets meer dan helft vindt dat gevaccineerde mensen meer zouden mogen dan mensen die dit niet doen.

Wachten op privacy instellingen...



De onderzoekers vroegen ook of mensen voor of tegen een coronapaspoort zijn. Met zo'n digitaal paspoort kun je dan bijvoorbeeld weer op vakantie naar het buitenland. De meerderheid is voorstander van een Nederlands coronapaspoort (55 procent) en een Europees coronapaspoort (58 procent). Iets meer dan een kwart is tegen de invoering.

Versoepelingen

Dan de verwachte versoepelingen. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid houden vrijdagavond weer een persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo mag de horeca waarschijnlijk weer maximaal dertig gasten binnen ontvangen. Ook mogen musea, theaters en bioscopen weer open.

Niet alle maatregelen die nu nog gelden hebben veel draagvlak. Vooral de groepsgrootte buiten niet. Bekijk de grafiek hieronder of hier in volledig scherm.

Wachten op privacy instellingen...

Zorg

Omroep Brabant bracht vrijdag naar buiten dat de ziekenhuizen in onze provincie opkijken tegen een enorme berg uitgestelde zorg. In totaal moeten nog 23.000 patiënten worden geopereerd, schatte Bart Berden, directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant.

Ook de deelnemers van het onderzoek maken zich druk over de zorg. Zo maakt 37 procent zich veel zorgen over de reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen. 46 procent maakt zich enige zorgen. De zorgen hierover zijn ook iets toegenomen ten opzichte van de vorige enquête.

Wat valt verder nog op in het onderzoek:

Brabanders maken zich het meest zorgen over toenemende spanningen in de samenleving (88%).

38 procent heeft weinig tot geen vertrouwen in de crisisaanpak van de landelijke overheid.

86 procent maakt zich zorgen over de gevolgen van corona op de economie.

Achtergrond

Voor het onderzoek zijn 2.051 Brabanders ondervraagd door onderzoeksbureau Het PON & Telos. Ze zijn volgens het bureau representatief geselecteerd op geslacht, woonplaats, leeftijd en opleidingsniveau. Deze gegevens komen uit de monitor naar de maatschappelijke effecten van het coronavirus. Dat is in de week van 12 tot en met 17 mei voor de achtste keer gehouden.

De persconferentie is vrijdagavond vanaf 19.00 uur live te volgen via de site, app en televisie.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.