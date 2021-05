Coronanieuws: Bijna 9 op de 10 ouderen gevaccineerd

08.08

In Kampen zijn donderdagavond rond middernacht op een plein waar een GGD-vaccinatielocatie staat twee harde knallen gehoord. Bij de politie kwamen daarna meerdere telefoontjes van geschrokken inwoners binnen en ook op sociale media worden veel vragen gesteld over de knal. Ook de beveiliging van de vaccinatielocatie had de politie ingeschakeld. Volgens een van de beveiligers was de druk van de explosies in de tent te voelen. Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk.