De vlag kan uit bij festivalorganisaties: 'Ineens is er positief nieuws'

Voor de grote evenementen en festivals ging vrijdagavond tijdens de persconferentie ineens de zon schijnen. Als alles goed gaat zijn er na 30 juni weer festivals mogelijk met toegangstesten, zo liet demissionair minister Hugo de Jonge weten. Ook mensen die volledig zijn gevaccineerd mogen naar binnen bij de festivals of concerten. Zij hoeven zich dan niet vooraf te laten testen. En dat is goed nieuws voor de festivalorganisaties.

"Ik heb nog wel iets van: eerst zien en dan geloven. Maandenlang hebben we negatief nieuws gehad en was er veel teleurstelling", vertelt Jochem van Pelt, woordvoerder van festival Lakedance dat op 7 augustus in Best staat gepland. "Er was al wel het een en ander uitgelekt, maar dan is het ook nog afwachten of het echt doorgaat. Maar ineens was er positief nieuws en ging de zon schijnen."

"Liever een festival op deze manier, dan geen festival"

De organisatie van Lakedance is de aflopen maanden gewoon aan de slag gegaan alsof het festival plaatsvindt. "Voor onszelf hadden we een moment geprikt waarop we definitief moesten beslissen over wel of niet doorgaan. We moeten namelijk ook rekeninghouden met de onze toeleveranciers, bijvoorbeeld de podiumbouwers en het inhuren van personeel."

Over de toegangstesten maakt Van Pelt zich niet druk. "Er zijn natuurlijk mensen die zich niet willen laten testen. Ik denk dat de groep die zich wel wil laten testen groter is. Ik heb liever een festival op deze manier, dan geen festival. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in."

"Iedereen in Zundert snakt naar het corso"

Ook bij het bloemencorso in Zundert is het nieuws van de persconferentie positief ontvangen. "We hebben de afgelopen maanden gekeken wat er nog wel mogelijk was als het reguliere corso niet mogelijk zou zijn. We moesten iets doen, want twee jaar zonder corso dat kan niet. Iedereen in Zundert snakt naar het corso. We hebben nog geen beslissing genomen tussen het reguliere corso of een alternatief", vertelt woordvoerder Lennart Schrauwen. Maandagavond spreken de buurtschappen en de organisatie over het corso en dan valt er waarschijnlijk ook een beslissing.

Festivals in Brabant:

Juli

1 juli: Mandala Festival in Wanroij

3 juli: Ploegendienst Festival in Breda

3 juli: Bach 2 the 90’s Outdoor in Tilburg

10 juli: Karma Outdoor in Eindhoven

24 juli: Smerrig zomerfestival in Den Bosch

31 juli: Fatality Outdoor Festival in Oss

Augustus

7 augustus: Lakedance in Best

7 augustus: Trailerfest in Breda

14 augustus: Losjes Festival in Den Bosch

14 augustus: Daisy Festival in Tilburg

14 augustus: Spoorzone live in Tilburg

20 augustus: Decibel outdoor festival in Hilvarenbeek

21 augustus : Paradijs van het zuiden in Den Bosch

28 augustus : Paperclip Festival in Eersel

28 augustus: Duikboot Festival in Breda

September

3-5 september Paaspop in Schijndel

5 september: Total loss festival in Best

5 september: Bloemencorso Zundert

10 september : Sfeerpop in Oud Gastel

11 september : Dream Village in Breda

12 september: Bloemencorso Valkenswaard

Oktober

9 oktober: Festyland in Volkel

