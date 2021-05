Restauranthouder Sjef is dolgelukkig: 'Eindelijk echt perspectief'

Sjef van Roesel van restaurant De Commanderie. vergroot

Net als vele anderen was ook Sjef van Roesel van restaurant De Commanderie in Tilburg erg gelukkig met het nieuws uit de coronapersconferentie van vrijdagavond. De lockdown wordt 'in feite beëindigd' sprak Mark Rutte en ook voor de horeca komen er flinke versoepelingen aan.

Binnen zitten bij een café of restaurant mag vanaf 5 juni weer, wel met een maximum van 50 mensen per ruimte. De horeca mag tot 22.00 uur open blijven. Als het goed gaat mogen er vanaf 30 juni zelfs 100 mensen per ruimte zitten. Deze aantallen worden losgelaten als een horecaondernemer gaat werken met toegangstesten. In dat geval hoeft er vanaf 30 juni ook geen afstand meer gehouden te worden.

"Hier waren we aan toe."

Direct na de persconferentie kan Sjef alleen maar breeduit lachen. "Hier waren we aan toe, eindelijk echt perspectief", zegt hij tegen Omroep Brabant. En het is nog mooier dan verwacht: "Ik was vooral opgelucht. Eerst was ik nog een beetje bang dat er maar 30 mensen binnen zouden mogen, gelukkig is dat 50 geworden."

De Commanderie heeft meerdere zalen, betekent dat dan 50 mensen per zaal? Dan telt het lekker door. Sjef lacht: "Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar, ik hoop het wel!"

"Op momenten was het lastig je bij bepaalde beslissingen neer te leggen."

De maanden dat zijn zaak dicht moest zijn duurden lang. "Op bepaalde momenten was het heel lastig om je bij bepaalde beslissingen neer te leggen. Maar hoe moeilijk het ook was, ik begrijp het ook wel weer."

In het najaar hadden hij en zijn vrouw Noor een soort winterterras gebouwd, met veel heaters. Dat was net af toen de nieuwe lockdown in ging. Gelukkig was het toch niet voor niks: toen in mei de terrassen weer open gingen voelde het als winter en waren de heaters meer dan welkom.

Naast het goede nieuws over 5 juni stemmen ook de plannen voor 30 juni vrolijk. Nog meer mensen binnen, geen 50 maar 100. Sjef: "Dan begint het weer echt ergens op te lijken. Dit is een begin, maar eind juni zouden we weer in de zwarte cijfers moeten kunnen komen."

LEES OOK:

Kijk hier naar een samenvatting van de persconferentie:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.