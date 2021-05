Coronanieuws: Met toegangstesten mag er straks meer

16.30

De vaccinatiebereidheid in Brabant is flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek naar de corona-ervaringen van Brabanders, in opdracht van de provincie. Bijna tachtig procent van de Brabanders wil een wel een prik of is zelfs al gevaccineerd. Bij een vorig onderzoek was dat nog totaal 66 procent. Lees hier meer over hoe Brabanders kijken naar vaccinaties, versoepelingen en andere coronazaken.