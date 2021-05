Coronanieuws: Nederland wil honderdduizenden vaccins naar Suriname sturen

21.15



Voor de grote evenementen en festivals ging vrijdagavond tijdens de persconferentie ineens de zon schijnen. "Ik heb nog wel iets van: eerst zien en dan geloven. Maandenlang hebben we negatief nieuws gehad en was er veel teleurstelling", vertelt Jochem van Pelt tegen Omroep Brabant. Hij is woordvoerder van festival Lakedance dat op 7 augustus in Best staat gepland. "Er was al wel het een en ander uitgelekt, maar dan is het ook nog afwachten of het echt doorgaat. Maar ineens was er positief nieuws en ging de zon schijnen."