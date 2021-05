Gemeente zet hekken om strandbad Nuenen: 'We willen ongelukken voorkomen'

Het strandbad in Nuenen is afgezet met hekken vergroot

De gemeente Nuenen heeft hekken geplaatst om Standbad Enode, om te voorkomen dat mensen met het mooie weer in de onbeheerde plas gaan zwemmen. Tot voor kort exploiteerde Laco het strandbad. Maar nu is er geen toezicht meer.

Rondom het strand en de plas staan grote ijzeren hekken. Op die hekken hangen gele borden met daarop de waarschuwing: 'Verboden toegang, niet betreden.'

Ondanks het mooie weer is Strandbad Enode voorlopig nog gesloten voor zwemmers. Want de gemeente Nuenen heeft nog geen nieuwe uitbater gevonden. Wethouder Joep Pernot legt uit: "We hebben hekken en de borden geplaatst om te voorkomen dat mensen hier toch gaan zwemmen. Helemaal nu het mooi weer wordt. Er is nu geen toezicht en er hangen geen camera's. We willen niet het risico lopen dat er ongelukken gebeuren."

Gevaarlijk

Ook voormalig beheerder Laco wil ongelukken voorkomen. Maar blij met de hekken zijn ze allerminst. Ruger Maters van Laco legt uit: "Wij maken ons ook zorgen om de veiligheid. De afgelopen tijd zagen wij af en toe al mensen stiekem zwemmen. Daarom hebben we bij de provincie aan de bel getrokken. Want dat is gevaarlijk nu er geen borden meer staan die aangeven hoe diep het is en er geen drijflijnen meer in het water liggen. Maar de hekken die nu door de gemeente zijn neergezet staan volgens ons op de verkeerde plekken."

Volgens Maters wil de gemeente de hekken tegen het paviljoen en het terras van Het Strandhuys aanzetten, dat nog wel door Laco beheerd wordt. Daar is hij het niet mee eens, omdat Laco haar gasten verbiedt om het water in te gaan. Bovendien is de plas op een hoop andere plekken wel ongemerkt bereikbaar.

Noodbevel

Daarom gaf Laco de gemeente geen toestemming om over haar grond bij het strandbad te komen. Maar via een noodbevel heeft de gemeente vrjidagochtend toch de hekken geplaatst. Tot verontwaardiging van Laco. "We gaat laten onderzoeken of de burgemeester hier een noodbevel voor had mogen inzetten. Dat is volgens mij bedoeld voor noodgevallen en calamiteiten en dat is het plaatsen van hekken niet."

Wethouder Joep Pernot vindt alle ophef niet nodig. "We willen de horeca van Laco niet afsluiten. Maar er zijn nogal wat oude kruip-door-sluip-door weggetjes naar de plas. We hebben zoveel mogelijk hekken neergezet om dat tegen te gaan. Het is nu echt wel duidelijk dat je hier niet mag komen."

