Antonio's moest 11 maanden wachten op stroom, maar kan nu toch open

Kitty Amato in haar Italiaanse restaurant Antonio's (foto: Noël van Hooft). vergroot

Kitty Amato kan haar geluk niet op. Restaurant Antonio’s in Eindhoven was een jaar dicht na brandstichting, maar kan nu eindelijk weer open. Die heropening stond op losse schroeven omdat energiebeheerder Enexis pas in april 2022 de stroom kon aansluiten. Kitty deed haar verhaal bij de media en twee weken later is het probleem tijdelijk opgelost.

Na tien maanden klussen kwam een heropening in zicht en dus ging eigenaresse Kitty bellen voor het aansluiten van de krachtstroom. ‘’Ik wist dat ik een paar weken zou moeten wachten’’, vertelt Kitty. ‘’Maar toen ik belde kreeg ik te horen dat ze pas over elf maanden, in april 2022, tijd zouden hebben.’’ Na vele telefoontjes die op niets uitliepen, zocht Kitty de media op.

Volgende week open?

Want bijna een jaar wachten was geen optie voor het door brand getroffen Italiaanse restaurant. "Dan ben ik failliet. Dit is echt heel oneerlijk’’, reageerde Kitty met tranen in haar ogen. Een woordvoerder van Enexis vertelde half mei dat hij snapt dat het vervelend is. Maar tegelijkertijd kan hij niks doen vanwege personeelstekort.

Maar na de aandacht op televisie en online hing netbeheerder Enexis alsnog met goednieuws aan de telefoon. ‘’Ze zijn vandaag een tijdelijke oplossing aan het aansluiten’’, vertelt een dolgelukkige eigenaresse. ‘’Dan kan ik voorlopig gewoon open. Als we nu doorwerken halen we 5 juni en kunnen we net als iedereen weer vijftig mensen ontvangen.’’

Geen excuses

Volgens de eigenaresse is het een tijdelijke oplossing. Ze weet nog niet precies wat er straks dan wel en niet kan. ‘’Dat hoor ik aan het einde van de dag als het aangesloten is. Mogelijk moet ik opletten met een aantal apparaten tegelijkertijd aanzetten. Als ik zaterdag maar open kan.’’ Op de goede aansluiting moet het restaurant dan nog wel wachten tot april 2022.

Enexis heeft volgens Kitty geen excuses aangeboden. ‘’Ze vonden het wel vervelend zei de man aan de telefoon.’’ Kitty vindt het vooral jammer dat ze de media erbij moest halen. ‘’Ik heb aan hun altijd hetzelfde verhaal verteld als bij jullie. Jammer dat er daarna pas actie ondernomen wordt. Maar voor nu is dat niet meer belangrijk. Ik ben nu superblij.’’

Twee weken geleden deed Kitty haar verhaal:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.