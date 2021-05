Ellende op station Den Bosch door treinstoring: 'Lopen is een heel eind'

Rijdt niet, rijdt niet en nog eens: rijdt niet. Ook op station Den Bosch is het bagger tijdens de grote landelijke seinstoring. "Ik heb net een vaccinatie gehad. Kan ik na een jaar eindelijk reizen, heb je dit weer", schatert een treinreiziger.

De man zit met een sigaret op een randje in de stationshal. "Een jaar he! Een heel jaar!", benadrukt hij. "Zo lang kan ik al niet met de trein. En dan gebeurt dit precies nu." De man heeft het geluk duidelijk niet aan zijn kant. "Ik wilde met de trein naar de Veluwe om te gaan wandelen, maar dat zit er nu niet in."

Een vrouw even verderop heeft meer geluk. "Mijn zoon komt me met de auto halen. Ik moet naar Oss en lopen is dan een heel eind", lacht de vrouw. "Dat is niet te doen natuurlijk. Gelukkig hoeft het ook niet." Op Twitter bieden mensen elkaar spontaan een reis aan, of is er ruimte om de ellende even te ventileren.