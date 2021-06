PSV heeft met transfervrije Phillipp Mwene derde versterking binnen

Phillipp Mwene (foto: ANP). vergroot

Phillipp Mwene is officieel PSV’er. De Oostenrijkse verdediger komt over van Mainz waar hij een aflopend contract had, waardoor PSV geen transfersom voor hem hoeft te betalen. Mwene tekent in Eindhoven een contract voor drie seizoenen.

Mwene is een verdediger die zowel op de rechtsback- als op de linksbackpositie uit de voeten kan. Afgelopen seizoen kwam hij voor Mainz tot twintig duels in de Bundesliga, waarin hij één keer trefzeker was en twee assists verzorgde. Mwene werd geselecteerd voor de voorselectie van Oostenrijk voor het EK, dat in dezelfde groep speelt als Oranje, maar viel uiteindelijk af voor de definitieve selectie.

“Mwene is een multifunctionele speler, die zowel rechts als links in de verdediging en op het middenveld uit de voeten kan", stelt technisch manager John de Jong zijn nieuwe aanwinst voor. "Hij heeft afgelopen seizoen nagenoeg alles bij Mainz gespeeld en voegt de mogelijkheid om meer te variëren aan onze selectie toe. Met zijn 27 jaar zit Mwene in de bloei van zijn carrière en hij heeft getoond zich staande te kunnen houden in één van de sterkste competities van Europa.”

Mwene zelf reageert op de website van PSV op zijn overgang. "PSV is een grote club, die veel prijzen heeft gewonnen en ieder jaar strijdt om de titel. Naar die uitdaging was ik op zoek. Op het veld zal ik alles geven. Ik speel waar de coach denkt me het best te kunnen gebruiken. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te zijn van deze club.”

John de Jong en PSV zijn tot dusverre zeer slagvaardig geweest op de transfermarkt. Eerder trok PSV ook al doelman Joël Drommel en verdediger André Ramalho aan. Het is zaak voor de Eindhovenaren om de selectie midden juli al aardig op orde te hebben, aangezien het seizoen voor PSV dan al echt begint, met op 20 of 21 juli de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League.

De volgende spelers op de lijst van technisch manager John de Jong zijn middenvelders Marco van Ginkel en Davy Pröpper. Beide spelers zouden zelf open staan voor een terugkeer in Eindhoven. Van Ginkel is transfervrij, maar voor Pröpper, die bij het Engelse Brighton onder contract staat, moet er wel een geldbedrag op tafel komen. Volgens de laatste geruchten kan het nog even duren tot dat Brighton en PSV elkaar weten te vinden in de onderhandelingen.

