Aanslagen op Poolse supermarkten: vier mannen aangehouden

Vier verdachten zijn de afgelopen maand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosies in Poolse supermarkten in december 2020 en in januari 2021. Doelwit waren onder meer supermarkten in Heeswijk-Dinther en Tilburg.

De vier mannen komen uit Amsterdam en zijn 20 tot 26 jaar. Ze zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij een of meer explosies. Een van hen, een man van 20, werd in Frankrijk aangehouden na een Europees Aanhoudingsbevel. Hij is overgeleverd aan Nederland.

In januari werd de aanhouding van een 19-jarige man uit Rotterdam gemeld. Hij zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte.

Het onderzoek wordt voortgezet, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Beloning

Begin december was er een ontploffing bij supermarkt Biedronko aan het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Twintig bewoners van appartementen boven de winkel moesten worden geëvacueerd vanwege enorme schade. Niemand raakte gewond. Dezelfde nacht vond ook een aanslag plaats op een Poolse winkel in Aalsmeer.

In de dagen die volgen is het twee keer raak in Beverwijk. En in januari komt de Poolse supermarkt Warszawa aan het Paletplein in Tilburg aan de beurt. "Je kon erop wachten", is de reactie van mensen uit de buurt.

In januari was er ook een aanslag bij een Poolse supermarkt in Tilburg

In maart werd door justitie een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de daders leidt.

