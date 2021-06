Overval op Nikkie de Jager: beloning voor de gouden tip

Justitie toont dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht bewakingsbeelden van mannen die verdacht worden van een reeks overvallen op bekende en rijke Nederlanders. Ook Nikkie de Jager uit Uden was slachtoffer van deze overvallers.

Daarnaast looft justitie een beloning uit voor tips die leiden tot de aanhouding van verdachten die de politie nog op het oog heeft. De hoogte van het bedrag wordt in het tv-programma bekendgemaakt. In totaal zitten al zeven verdachten vast.

Onder schot

Ook voor de overval op Nikkie de Jager, ook bekend als Nikkie Tutorials, zoekt de politie nog verdachten. Ze werd vorig jaar op 8 augustus in haar huis in Uden overvallen door drie gewapende mannen. Nikkie en haar verloofde werden met een vuurwapen onder schot gehouden. Het is niet duidelijk of er toen iets is buitgemaakt.