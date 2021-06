Wachten op privacy instellingen... Het Organon logo is weer terug (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Beroemde Organon-letters pronken na 14 jaar weer in Oss: 'Enorm trots'

Een oude bekende is na 14 jaar weer terug in Oss. Veel was erom te doen, maar het wereldberoemde geneesmiddelenbedrijf heet vanaf donderdag weer Organon. De MSD-letters zijn foetsie. Veel Ossenaren en medewerkers zijn ‘kei trots’ dat de historische naam terug is.

Je kunt er straks niet meer omheen in Oss: dertien meter lang is het logo. Met een grote oplegger en veel spektakel werd de naam donderdagmiddag onthuld. “Een historisch moment”, weet medewerker Ria Timmermans (64), die al 42 jaar bij de geneesmiddelengigant werkt. De letters worden overigens waarschijnlijk pas volgende week zaterdag definitief ophangen, als het weer het dan toelaat.

'Kippenvel'

Voor Ria maakt dat niks uit. "Ik heb gewoon kippenvel. Dit is gewoon echt een feestdag", vervolgt ze, met tranen in haar ogen. Ze heeft nooit ergens anders gewerkt. "We zijn weer terug waar we ooit begonnen zijn. Het voelt weer als een familiebedrijf: oud en vertrouwd. De cirkel is nu rond."

Bijna honderd jaar geleden, in 1923, werd Organon opgericht in Oss. Het wereldwijde bedrijf maakte daar z’n eerste vruchtbaarheidsbehandelingen. Het is vooral groot geworden door de anticonceptiepil. Vrijwel elke Ossenaar groeide op met de naam in de stad.

'Boos en teleurgesteld'

Organon was lange tijd de trots van Oss, maar in 2007 was er een omstreden verkoop. Het familiebedrijf ging naar het Amerikaanse Schering-Plough. "Ik was zo ontzettend boos en teleurgesteld toen dat gebeurde", weet Ria nog. Demonstraties van grote groepen medewerkers volgen.

Vanaf 2009 stond er na weer een overname MSD op de blauwe gevel. Vorig jaar februari splitste dat bedrijf zichzelf weer op in twee beursgenoteerde firma's. En daarbij herrijst de naam Organon als een Fenix uit de as. Ria: "Nu voelt het weer als thuiskomen."

Bij MSD in Oss werkten 1100 mensen, die gaan allemaal mee over naar Organon. De fabriek in Oss gaat zich uitsluitend richten op vrouwengezondheid. Naast de officiële start van het nieuwe bedrijf donderdag, krijgt Organon ook meteen een notering aan de Amerikaanse beurs onder de naam OGN.

De naam MSD verdwijnt overigens niet uit onze regio en daarbuiten. Dat bedrijf gaat zich vooral richten op kankermedicijnen, vaccins, ziekenhuiszorg en diergezondheid. Zo blijven de vestigingen in onder andere Boxmeer, Oss (Biotech), Haarlem en De Bilt onderdeel van MSD.

In het begin van de 20e eeuw pronkte Organon al op de gevel (foto: Organon). vergroot

Het insulinelab in 1930. (foto: Organon). vergroot

De letters MSD hingen eerst op het gebouw (foto: archief). vergroot

