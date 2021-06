Overlast van eikenprocessierups begint weer, volgende week eerste nesten

De eikenprocessierups komt eraan. De eerste nesten zijn vanaf volgende week te zien en dat betekent dat overlast op de loer ligt.

Volgens Henk Jans van het kenniscentrum is dit hét moment voor gemeentes om preventief te bestrijden. “Als je wat wil doen, moet je dat nu doen. Je moet het moment voor zijn dat de rupsen in de nesten zitten. Dus nu moet het gebeuren”, vertelt hij.

Jans noemt Breda als gemeente die in Brabant erg actief is op het gebied van monitoren en preventief bestrijden. Een gemeentewoordvoerder laat weten: "Op dit moment zijn nog maar zeven meldingen binnengekomen. Samen met de aannemer monitoren we de verschillende locaties en we zijn klaar om te starten met het verwijderen van de nesten." Inwoners van Breda kunnen op een kaart melding maken van de jeukrups. Op die kaart is ook te zien welke meldingen zijn afgehandeld en welke nog in behandeling zijn.