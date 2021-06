Breda is het zat, dodelijke sluiproute gaat op slot

Bloemenzee aan de Markkade in Breda. (foto: Tom van der Put/SQ Vision) vergroot

De Markkade in Breda wordt binnenkort afgesloten. Dat gebeurt na twee dodelijke ongevallen en een oproep om de weg langs het water veiliger te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vooral in de nacht de weg gebruikt wordt als sluitroute om mogelijke politiecontroles te omzeilen. ‘’Met de afsluiting willen we het veiliger maken en we hebben plannen voor meer recreatie op die plek’’, vertelt de woordvoerder van de gemeente.

In 2013 en 2014 raakten auto’s die over de Markkade reden in het water. In 2018 en oktober vorig jaar gebeurde dit zelfs met dodelijke afloop.

Petitie

Bij het ongeluk acht maanden geleden kwam de 25-jarige Nadir Faassen om het leven. Hij had gewerkt in een café toen hij in de avond terug naar huis reed. Vijf dagen later werd zijn lichaam in het water gevonden door duikers. Twee jaar eerder verdronk een 20-jarige automobilist op dezelfde plek.

‘’Nu is het genoeg’’, zei Sven Bakker uit Breda direct na het ongeluk. Hij begon een petitie voor een vangrail op de plek waar Nadir om het leven is gekomen. "Er zijn daar al zoveel mensen te water geraakt. Het is tijd dat er iets aan gedaan wordt." Uiteindelijk werden er 3561 handtekeningen opgehaald en kreeg Sven een gesprek met de wethouder.

Sluiproute

Wethouder Daan Quaars startte na het laatste ongeluk meteen een onderzoek. ‘’We willen weten hoeveel verkeer er rijdt. Wat zijn de oorzaken van de ongevallen? Hoe vaak komt het voor?" De conclusies zijn nu dat alle ongelukken in de nacht en het weekend gebeuren, op uitgaansavonden dus. Automobilisten zouden de Markkade gebruiken als sluiproute om mogelijke alcoholcontroles te omzeilen.

De woordvoerder van de gemeente zegt dat de afsluiting twee redenen heeft. ‘’We slaan hiermee twee vliegen in één klap. We willen het stuk verkeersveiliger maken na de vele ongelukken én we hebben het stuk nodig voor recreatieplannen.’’

Ergens begin juni wordt de Markkade met hekken afgesloten. De fietspaden aan beide kanten blijven wel open. ‘’De Markkade wordt op termijn heringericht voor de recreatie bij ’t Zoet.’’ Wanneer dat gaat gebeuren weet de gemeente nog niet maar de weg gaat dus uit voorzorg al eerder op slot.

