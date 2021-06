Vier betrokkenen NAC-rellen hebben zich gemeld bij politie

Vier van de zeven relschoppers die worden gezocht voor betrokkenheid bij de NAC-rellen op 23 mei hebben zich vrijdag gemeld bij de politie. Ze zorgden voor onrust na de wedstrijd NAC Breda tegen NEC. De politie verspreidde vrijdagochtend voor het eerst de beelden van de daders in de hoop dat ze zouden opduiken.

Na de thuiswedstrijd ging het in de buurt van het stadion helemaal mis. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en glas. Op videobeelden die zijn gemaakt tijdens de rellen, is te zien hoe een bus van de ME wordt belaagd. De hooligans trekken onder meer stoeptegels uit de grond om er tegenaan te gooien.