Coronanieuws: 279 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

15.28



De storing in de GGD-systemen is bijna opgelost. "Eind van de middag moet alles weer normaal werken. Er is opgeschaald omdat het heel erg druk is. Daardoor is er een storing ontstaan", zegt de GGD. Door de storing in het systeem waarin de vaccinaties worden bijgehouden, ontstonden wachtrijen bij de priklocaties.