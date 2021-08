Deze stad verveelt nooit, het is de woonplaats van de Bourgondiër

#VerrassendBrabant is in bourgondisch Den Bosch. vergroot

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat Den Bosch centraal. #VerrassendBrabant

Vestingstad Den Bosch heeft alles wat je als levensgenieter zoekt. Lekker eten en drinken is hier geen probleem. Dat gebeurt dan vaak ook nog in sfeervolle straatjes en aan historische pleinen. Struinend door het centrum kom je ogen te kort. Laat je begeleiden door een gids en je steekt er ook nog wat van op. Nieuw sinds 2020 is het Smakenrad omdat zelfs de Bosschenaar soms iets anders wil.

De bezoekers van de rad aan de Pettelaarse Schans krijgen een ontbijt, lunch of diner. Alle gerechten worden door lokale ondernemers met gebruik van streekproducten bereid.

Vanaf de snelweg A2 ziet het verkeer dit rad draaien. In de maanden juli en augustus kun je er van 9.30 tot 23.00 terecht. Hier komt nieuw, verrassend en bourgondisch samen.

De meeste mensen kennen de Sint Jan aan de Parade. Deze kathedraal, die tussen 1380 en 1520 gebouwd is, imponeert door zijn omvang en enorme rijkdom aan beeldhouwwerk. De 43 meter hoge toren is te beklimmen. Boven word je dan beloond met een prachtig uitzicht.

Een rondvaart op de Binnendieze is ook een aanrader. Het middeleeuwse centrum spreekt hier extra tot de verbeelding als je dicht langs de monumentale panden vaart. De Bossche bol van Jan de Groot, vlakbij het station, is een begrip. Deze lekkernij is volgens Bosschenaren de enige echte.

Hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Er wonen bijna 155.000 mensen in deze stad die tijdens carnaval Oeteldonk heet. Bekende Bosschenaren: Jheronimus Bosch kunstschilder, Geert Hoes acteur, Yvonne van den Hurk actrice, Wim Kersten tekstschrijver en zanger, Mental Theo videojockey en presentator, Esther Verhoef schrijfster, Albert Verlinde theaterproducent en presentator, Lauren Verster programmamaker en presentatrice, Albert West, zanger producer.

