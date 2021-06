Nabestaanden Arie den Dekker zijn heel boos na rapport, zegt advocaat

Arie den Dekker vergroot

De nabestaanden van Arie Den Dekker zijn heel boos over het rapport dat maandag verscheen, zegt advocaat Richard Laatsman. In het rapport staat weliswaar dat het beleid van de gemeente Oss zwabberde, voorafgaande aan zijn zelfdoding. Maar er staat niet in dat de gemeente onzorgvuldig handelde.

De nabestaanden voelen zich volgens Laatsman niet erkend. Ze willen het er niet bij laten zitten en onderzoeken de mogelijkheid om naar de ombudsman te gaan. Een andere optie is volgens de advocaat zelf een onafhankelijk onderzoek doen naar de zaak, maar dat is erg duur. "Misschien moeten we het crowdfunden."

Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente gaven het bureau Necker van Naem opdracht te doen naar het handelen van de gemeente. Deze komt tot de conclusie dat het beleid van de gemeente zwabberde maar kon geen antwoord geven op de vraag of de gemeente zorgvuldig handelde.

Onzorgvuldig

Advocaat Laatsman snapt niet hoe de onderzoekers tot deze conclusie komen. De gemeente heeft volgens hem wel degelijk onzorgvuldig gehandeld. Bijvoorbeeld door Den Dekker geen maatschappelijk werker aan te bieden. "Hij kon niet lezen dus hij kon bijvoorbeeld ook geen urgentie aanvragen voor een woning."

Daarnaast heeft de gemeente hem beloofd dat ze hem gingen helpen met woonruimte. "Ik had hem aan de telefoon en hij vroeg mij: de gemeente zou dat doen, wat kan ik doen nu het niet gebeurt?"

Schoten

Het leven van Den Dekker werd op zijn kop gezet doordat hij een verklaring aflegde over schoten die hij hoorde bij zijn huis. Dat ging om de liquidatie van Peter Nette. Daarna werd hij het doelwit van criminelen, hij ontsnapte tot twee keer toe aan een aanslag op zijn leven.

Den Dekker kwam in een getuigenbeschermingsprogramma maar mocht daar niet over praten. Toen hij dat op een zeker moment wel deed, werd hij niet meer beschermd. Hij raakt dakloos.

Beloften

Bij het gemeentehuis smeekte hij om hulp, hij zette het kracht bij door rotte vis en poep over zichzelf heen te gooien. Nu concluderen onderzoekers dat de gemeente verwachtingen heeft geschapen door Den Dekker eerst wel woonruimte aan te bieden. Nadat deze tot twee keer toe in brand werd gestoken, werd het stil vanuit de gemeente.

Arie den Dekker stak zichzelf op 27 juli 2020 in brand voor het gemeentehuis van Oss.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.

