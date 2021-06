Spoor naar familie op gevonden fotorolletje loopt toch weer dood

Het spoor naar de familie op foto's van een oud fotorolletje loopt toch weer dood. Even werd gedacht dat leden van de notarisfamilie Doude van Troostwijk op de foto stonden, maar dat blijkt niet het geval. De speurtocht naar de mensen op de foto's gaat verder.

Steven van Pelt uit Zevenbergschen Hoek kocht een paar weekenden geleden in de kringloopwinkel in Langeweg een oude fotocamera waar nog een rolletje in bleek te zitten. Sindsdien doet hij er alles aan om de mensen op de foto's te vinden.