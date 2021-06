Zoon Arie den Dekker bekogelt gemeentehuis met eieren: 'Woest over rapport'

Anthony den Dekker (foto: Omroep Brabant). De eieren op de stoep voor het gemeentehuis (foto: DTV Nieuws) foto: DTV Nieuws Volgende Vorige vergroot 1/3 Anthony den Dekker (foto: Omroep Brabant).

Anthony, de zoon van Arie den Dekker, heeft maandagavond tijdens de raadsvergadering het gemeentehuis van Oss bekogeld met zestig eieren. De zoon was na het lezen van het rapport over het handelen van de gemeente tegenover zijn vader woest. ''Ik kreeg kortsluiting.''

De familie van Arie den Dekker kreeg het rapport een uur voor de raadsvergadering te lezen. ''We konden het rapport niet eerder krijgen. Toen ik uiteindelijk las dat de gemeente het eigenlijk goed had gedaan, werd ik woest.''

Hij besloot richting het gemeentehuis te gaan en het gebouw tijdens de behandeling van het rapport te bekogelen. ''Net als mijn vader destijds.'' Spijt van zijn actie heeft hij niet. ''Het lucht wel op, moet ik zeggen.'' Maar daardoor heeft hij niets mee gekregen van de raadsvergadering over het rapport. ''Ik heb gewacht totdat de politie kwam. Die hebben me meegenomen, kort in de cel gezet en daarna weer naar huis gestuurd.''

''Het was het zeker waard.''

De jonge Den Dekker kan binnenkort nog een boete op de mat verwachten. ''Hoe hoog die gaat zijn, weet ik nu nog niet. Waarschijnlijk iets van driehonderd euro. Maar het was het zeker waard.''

Uitsluitend positief is het rapport niet. Onderzoekers van bureau Necker van Naem concludeerden namelijk dat de gemeente Oss een zogenoemd zwabberbeleid had. De gemeente had geen duidelijke lijn in het helpen van Arie den Dekker en er zijn verwachtingen gewekt die de gemeente uiteindelijk niet is nagekomen. Maar de gemeente had in eerste instantie ook meer gedaan dan ze eigenlijk wettelijk verplicht waren.

''Ik heb er mijn vraagtekens bij.''

Volgens Anthony valt de gemeente genoeg te verwijten en deugt het rapport van geen kanten. ''Mijn vader heeft nooit post ontvangen en hij heeft ook geen maatschappelijk werker gekregen. Daarnaast is de burgemeester in 2018 door onderzoeksbureau Necker van Naem uitgeroepen tot beste lokale bestuurder. Dat bureau heeft nu dus ook onderzoek gedaan naar de burgemeester. Dan heb ik er wel mijn vraagtekens bij.''

Anthony wil verdere stappen gaan ondernemen tegen de gemeente en de burgemeester. Hoe, weet hij nog niet. ''Dat zijn we nog aan het bekijken.''

Rotte vis en koeienstront

Arie den Dekker lag langere tijd met de gemeente in de clinch. Hij legde een verklaring af nadat hij getuige was van een liquidatie. Daarna werd zijn huurhuis tot twee keer toe in brand gestoken. De laatste brand werd hem bijna fataal.

Den Dekker kwam in een getuigenbeschermingsprogramma en verdween uit Oss. Toen hij daarover vertelde, werd hij niet meer beschermd en raakt dakloos. Ook de gemeente bood hem geen hulp meer. Arie Den Dekker besmeurde zichzelf daarna met koeienstront voor het gemeentehuis van Oss en gooide daar rotte vis naar binnen. Hij stak zichzelf op 27 juli vorig jaar in brand voor het huis van de stad.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.

