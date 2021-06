Moet FC Den Bosch miljoenen terugbetalen? Rechter doet uitspraak

Toen het nog koek en ei was tussen Kakhi Jordania (midden) en FC Den Bosch (foto: archief). vergroot

Moet FC Den Bosch met een bedrag van bijna twee miljoen euro over de brug komen of krijgt de Keuken Kampioen Divisieclub nog twee ton van voormalig geldschieter Kakhi Jordania? De rechtbank in Den Bosch doet woensdag, aan het eind van de ochtend uitspraak in het conflict tussen de club en de Georgiër die drie jaar geleden als weldoener werd gepresenteerd. FC Den Bosch kijkt er met vertrouwen naar uit.

Jordania wilde de Vliert-club in 2018 overnemen. Hij had grootse plannen. Spelers werden van heinde en verre aangetrokken, maar ook structureel wilde de zakenman meer dan een duit in het zakje doen.

'Investeren in basisvoorwaarden'

"Ik zal investeren in de basisvoorwaarden, want alleen een stevige basis zorgt voor structureel succes. Om de doorstroming van spelers van de eigen jeugdopleiding naar de A-selectie mogelijk te maken, zal de nieuwe organisatie gericht zijn op talentontwikkeling", aldus de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania.

De aanhangers zagen het helemaal in hem zitten, zeker toen de versterkte selectie goed presteerde. De leiding van de club ook, zo leek het naar buiten althans. Achter de schermen kwamen de twee partijen echter steeds verder uit elkaar te staan.

De voornaamste reden? De KNVB wilde maar geen groen licht geven voor de overname. Er hing een waas van witwasfraude rondom Jordania. Uiteindelijk weigerde de voetbalbond toestemming te verlenen, waarna het modder gooien werd tussen FC Den Bosch en Jordania, die zich bekocht voelde. De twee partijen konden het maar niet eens worden over de voorwaarden waarop een eind kon worden gemaakt aan de korte samenwerking.

Na zeven uur nog geen oordeel

De rechter moest er aan te pas komen om het conflict te beslechten. In maart dit jaar stonden FC Den Bosch en Jordania tegenover elkaar. De zitting duurde zeven uur en zelfs toen kon er geen oordeel worden geveld. De kemphanen werd daarna opgedragen nog één keer de koppen bij elkaar te steken.

Omdat een schikking uitbleef, moet alsnog de rechter de knoop doorhakken. Gaat het FC Den Bosch, waar het toch al geen vetpot is, de kop kosten of lijdt Jordania een nederlaag en kan de club twee ton tegemoet zien?

