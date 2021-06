Coronanieuws: Nederlanders verheugen zich het meest op afzetten mondkapje

18.28

In 2020 was de kermis in Moergestel de eerste kermis in het land sinds de uitbraak van de coronapandemie. Dankzij de verwachte versoepeling van de coronamaatregelen, ziet het er ook dit jaar voor de kermis in Moergestel goed uit.

Burgemeester Hans Janssen: “Wat ons betreft gaat de kermis door en zullen we die op een veilige en verantwoorde manier organiseren. De gemeente is er in ieder geval klaar voor. Ondertussen werken we de details verder uit en maken we goede afspraken met exploitanten, horecaondernemers, de marktkooplieden en de hulpdiensten. De exacte inrichting van het terrein en voorwaarden waaronder de kermis van start kan gaan, hangen af van de nog geldende coronamaatregelen.” De kermis in Moergestel vindt plaats van 2 t/m 6 juli. Ook in Best en Uden hebben ze goede hoop dat de kermis doorgaat.