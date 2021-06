Coronanieuws: Weer minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

09.31

Het Europees Parlement is akkoord met de regelgeving rond het coronacertificaat dat reizen door de EU deze zomer makkelijker moet maken. Dat stemde een overgrote meerderheid in het Europees Parlement. Met het certificaat kun je via een QR-code op papier of digitaal bewijzen dat je bent ingeënt, negatief bent getest of onlangs al corona hebt gehad. Het systeem werkt gaat in vanaf 1 juli.