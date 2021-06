IJzerdraad waardoor mountainbiker gewond raakte was bedoeld voor crossers

Het stuk ijzerdraad waardoor mountainbiker Marcel (33) maandagavond tijdens een ritje door het bos bij Ossendrecht gewond raakte, zou daar gespannen zijn voor twee motorcrossers uit het dorp. Daarvan zijn verschillende buurtbewoners overtuigd. "Er zijn ook al eens boomstammen op het pad gelegd."

Nietsvermoedend en op volle snelheid reed Marcel tegen het stuk ijzerdraad, dat op nekhoogte boven het pad gespannen was. Met twee hechtingen in zijn neus en een blauw oog, kwam hij er nog goed vanaf. Hij kan zich dan ook niet voorstellen wat iemand bezielt om zoiets te doen. "Misschien heeft iemand het wel op motorcrossers of zo gemunt.”

Dat zorgt voor woede in het dorp. "Eerder heeft iemand al een keer boomstammetjes op het pad gelegd. Die heb ik zelf toen nog weggehaald om ongelukken te voorkomen." Nu is de dader dus nog een stap verder gegaan. Veel te ver, als het aan Ludie ligt. "Dit kan echt niet. En dan wordt iemand anders er ook nog eens het slachtoffer van."

Boswachter Alwin Brandt weet niet of het inderdaad om een persoonlijke gerichte actie gaat. "Overlast van motorcrossers is een algemeen probleem. Niet alleen hier, maar door het hele land." Wel weet hij dat er eerder maatregelen zijn getroffen om de crossers te verdrijven. "Die boomstammen worden inderdaad weleens weggelegd. Maar dat gebeurt ook al jaren. Vaak zijn het buurtbewoners die dat doen."

Meteen toen bekend werd dat er ijzerdraden in het bos zouden hangen, riep de gemeente Woensdrecht fietsers op om uit te kijken of zelfs weg te blijven uit het gebied. Woensdagmiddag reden de eerste mountainbikers toch al weer door het bos. Extra voorzichtig, vertelt Jack Bastiaanse uit Oud-Gastel. "Dit triggert om nog beter uit te kijken. Aan de andere kant: als er straks een nylon draadje hangt, zie je het al helemaal niet. En dan zijn de gevolgen net zo erg."

Want de fanatieke fietser weet ook dat het veel erger af had kunnen lopen. "Dit had echt desastreuze gevolgen kunnen hebben." Jack heeft nog wel een goede raad voor degene die het ijzerdraad heeft gespannen. "We moeten eens wat verdraagzamer zijn met z'n allen. Door corona lijken alle lontjes nog korter. En zit je iets dwars, ga dan met elkaar om tafel. Maar dít... laten we alsjeblieft niet deze kant op gaan."