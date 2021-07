Waar ooit Romeinen woonden, kunnen nu kinderen archeoloog spelen

vergroot

Omroep Brabant toert de hele zomer door onze provincie. Iedere gemeente bezoeken we in juli en augustus. De toeristische tips en bijzondere verhalen vind je in #VerrassendBrabant. Ditmaal gaat het over de gemeente Cuijk.

Er zijn mensen die zich niet kunnen verenigen met de herkomst van de plaatsnaam Cuijk. Die zou zijn oorsprong hebben gevonden in de Romeinse tijd. Het Maasdorp zou toen Ceuclum hebben geheten. Archeoloog Ton van der Zanden hoeft niet na te denken over de vraag of ‘Kuuk’ (Cuijks dialect) zich hierop mag beroepen. Ja dus!

Cuijk was een Romeins handelscentrum, zegt hij. Hij is dan ook blij met de plannen, al hebben die wel vertraging opgelopen, om deze historie meer bekendheid te geven. Dat de Romeinen hier zijn geweest, dat staat, afgaande op onder meer archeologische opgravingen in en om de Grotestraat, als een paal boven water. En ook in de Maas zijn hiervan resten teruggevonden. Van een brug. Hier vlakbij zouden tevens een castellum en twee tempels hebben gestaan en ook elders in het dorp zijn bewijzen boven water gekomen.

Cuijk heeft al een museum Ceuclum, waarin brugresten, schalen, potjes en dergelijke uit de Romeinse tijd worden tentoongesteld. In de Romeinse Tuin kunnen bezoekers figuurlijk maar ook letterlijk in het verleden graven. Voor kinderen is er namelijk een opgravingsbak waarin ze zich een archeoloog in de dop mogen wanen.

Door Cuijk en het naburige Boxmeer ligt de Romeinse Heerbaan. Enige jaren geleden is hierover (deels) een fietsroute uitgezet, die de Via Valentiniana heet en wat afgeleid is van de Romeinse kiezer Valentinianus. Het verhaal gaat dat hij zelf ooit in deze regio is geweest. Een regio overigens, die meer te bieden heeft: denk aan de Kraaijenbergse plassen en Nederlands oudste bewoonde klooster, dat in Sint Agatha staat.

Ook Beers, Haps, Katwijk, Linden en Vianen vallen onder Cuijk, dat in carnavalstijd overigens Nölersriek heet. Vanaf 1 januari gaan ze allemaal op in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De huidige gemeente heeft een oppervlakte van ruim 57 km² en telt 17.230 inwoners.

Jetty Mathurin (presentatrice, actrice en columniste) woonde er van 1973 tot 1988. En oud-voetbalprof Johan Neeskens verbleef tijdens zijn NEC-periode (2000 - 2004) in het Vianen. Veelvoudig hockeyinternational en Olympiaganger Sander de Wijn komt ook uit Cuijk.

