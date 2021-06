Eigenaar Carstore in Oirschot koopt fraudezaak af voor 160.000 euro

De Carstore B.V. in Oirschot. vergroot

De eigenaar van Carstore in Oirschot heeft het Openbaar Ministerie 160.000 euro betaald om een fraudezaak af te kopen. Jan Latour kwam enkele jaren geleden als verdachte naar voren in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de in- en verkoop van exclusieve auto’s.

In 2015 werd Latour aangehouden omdat in een onderzoek naar voren kwam dat Carstore vermoedelijk exclusieve auto’s leverde aan bekenden van politie en justitie. Het ging om mensen die er belang bij hadden uit beeld te blijven als eigenaar of gebruiker van deze dure voertuigen.

Administratie

Onder meer na onderzoek naar de administratie van het bedrijf, groeiden de verdenkingen tegen de man. Hij zou zich in de ogen van het OM schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en diefstal van stroom.

Ook werd hij verdacht van zogeheten BPM-fraude. BPM is de belasting die over geïmporteerde auto’s moet worden betaald.

Transactie

Volgens het OM wordt er voor een deal gekozen als die recht doet aan de ernst van het feit, aan de belangen van eventuele slachtoffers en aan de samenleving als geheel. "Het OM is van mening dat dit in deze zaak is gebeurd."

Latour heeft inmiddels het door het OM voorgestelde bedrag betaald. Het OM kan in bepaalde gevallen een verdachte een transactie aanbieden. Als de verdachte op dit aanbod ingaat, hoeft die niet meer voor de rechter te verschijnen.

