Poolse supermarkt weer open na aanslag: ‘Alles is nieuw’

De Warszawa XL is compleet vernieuwd (foto: Collin Beijk) De Poolse supermarkt aan het Paletplein (foto: Collin Beijk)

De Poolse supermarkt aan het Paletplein in Tilburg is weer open. Begin dit jaar werd de Warszawa XL opgeblazen. Het was de vijfde ‘Polski sklep’ in korte tijd die het slachtoffer werd van een aanslag. Van dat drama is weinig meer te merken, de supermarkt is helemaal vernieuwd.

Met ballonnen voor de deur is te zien dat er wat te vieren valt bij de Poolse supermarkt aan het Paletplein. Een half jaar was de winkel dicht nadat er in nacht van 3 op 4 januari een explosief afging. De zaak werd compleet verwoest door de klap en daaropvolgende brand. Ongewild stonden de eigenaar, zijn familie en medewerkers volop in de schijnwerpers.

Dat ligt nu achter ze. “Alles is nieuw, van boven naar beneden”, vertelt de eigenaar van de Warszawa XL trots. Het is druk in de supermarkt, de klanten hebben de winkel echt gemist. “Heb je nog Zeeuws spek”, vraagt een vrouw. Het is er niet, maar samen met de eigenaar komt ze tot de conclusie dat het Poolse spek er verdacht veel op lijkt.

Steunbetuigingen

“Toen we op Facebook aankondigden dat we opengingen, kregen we heel veel reacties. Ik heb zelfs bloemen gekregen van klanten”, vertelt de winkelier met een lach. Hij is dankbaar voor alle steunbetuigingen en blij dat de mensen hem weer weten te vinden nadat zijn zaak een half jaar dicht is geweest. Het herstel duurde lang, want de schade was enorm.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

“Je kan opgeven of doorgaan en wij hebben ervoor gekozen om door te gaan”, legt hij uit. Want er is wel even twijfel over geweest na de explosie begin januari en alle aandacht die hij kreeg. De winkelier wil het achter zich laten en weer gewoon in alle rust zijn supermarkt runnen.

Goed politiewerk

De eigenaar van de supermarkt is ook de politie dankbaar. “Ze hebben echt goed werk verricht. Dat onderzoek is echt belangrijk voor ons geweest.” In mei zijn er uiteindelijk vier verdachten opgepakt en daar is de winkelier erg blij mee. Het heeft zijn gevoel van veiligheid vergroot, maar hij blijft alert na de gebeurtenissen begin dit jaar.

De vier aangehouden mannen komen uit Amsterdam en zijn tussen de 20 en 26. Ze zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij een of meer explosies. Een van hen werd in Frankrijk aangehouden na een Europees aanhoudingsbevel en is uitgeleverd aan Nederland. In januari werd al een 19-jarige Rotterdammer opgepakt. Hij is weliswaar vrij, maar nog altijd verdachte.

Dat justitie de zaak hoog opnam, bleek in maart. Er werd een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de daders leidde. Onduidelijk is of dit bedrag ook is uitgekeerd.

