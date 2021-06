Anoniem tippen helpt: drugs en 70.000 euro cash gevonden

Een deel van de drugs en het geld dat in beslag is genomen (foto: politie Den Bosch Facebook). vergroot

In huizen in Den Bosch heeft de politie dit weekend drugs en ruim 70.000 euro aan contant geld gevonden. Tijdens de acties zijn twee broers en de vrouw van een van hen aangehouden. Ze komen allemaal uit Den Bosch. De politie had anonieme meldingen gekregen over drugshandel.

De drie huizen waar agenten onderzoek deden, staan in de wijken Graafsepoort en Hambaken. De politie zette ook een drugshond in. Dit was niet voor niets want er werden verdovende middelen gevonden en andere goederen voor de handel in drugs.

Al het spul, het geld en de auto’s van de broers zijn in beslag genomen. Volgens de politie hebben de twee broers zich schuldig gemaakt aan drugshandel en witwassen. Ook de vrouw zou hierbij een rol hebben gespeeld. Het drietal (37, 44 en 49 jaar oud) zit nog vast.

Een agent tijdens het onderzoek (foto: politie Den Bosch Facebook). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.