Iedereen moet zich een contente mens kunnen voelen

Omroep Brabant toert de hele zomer door onze provincie. Iedere gemeente bezoeken we in juli en augustus. De toeristische tips en bijzondere verhalen vind je in #VerrassendBrabant. Ditmaal gaat het over de gemeente Eersel.

Wat is het verband tussen de dorpen Duizel, Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Wintelre? Ze liggen allemaal in de Kempen en worden al een jaar of tweehonderd de Acht Zaligheden genoemd. Klinkt positief, maar de werkelijkheid was vroeger wel anders. Wil je weten hoe anders, breng dan eens een bezoek aan De Acht Zaligheden in Eersel.

Eigen volkslied

Dit Kempenmuseum is misschien wel hét visitekaartje van dit dorp, dat tijdens carnaval ‘Buurtgat’ heet, maar deze naam ook buiten deze tijd van gekkigheid eer aan doet. De terrasjes, de dorpse uitstraling van Eersel en zijn kernen (Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre) nodigen gewoon uit om langer dan een bliksembezoek te brengen. En om contact te leggen met de plaatselijke bevolking, die bijna 19.700 koppen telt. ‘In Eersel is ‘ne mens content’ heet niet voor niets het plaatselijk volkslied. Het is hier goed wonen, werken en recreëren, vermeldt de kersverse gemeentegids.

Die tevredenheid wordt ook gesymboliseerd door het bronzen beeld van de contente Mens, onder de oude boterlinde op de historische markt. Onafscheidelijk is de Pronte Vrouw, die de zorgzame vrouw uitbeeldt die hoort op de Brabantse zandgronden.

Het beeld van de contente mens in Eersel (foto: Eva Masselink).

Meer over Eersel

De gemeente Eersel, die een oppervlakte van ruim 83 km² bestrijkt, is maar wat trots op wat ze voortbrengt. Op topman Wim van der Leegte van VDL bijvoorbeeld, maar ook op de creativiteit van 'kleinere' ondernemers en hun plaatselijke lekkernijen, van bieren tot likeuren en van koek tot snoepgoed. Bijna elke kern heeft op dit gebied wel wat smakelijks te bieden en doet ook historisch een duit in het zakje (van grafheuvels in Knegsel tot de Jacobusmolen in Vessem).

Legio zijn de wandelroutes, zoals de Mythe van de Kruidendokter, genoemd naar Willem van de Moosdijk, of het Kloosterpad dat lopers langs kloosters en abdijen in Oost- en Midden-Brabant leidt. In Eersel zijn ook voldoende overnachtingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld in het grensgebied met België of in en om Ter Spegelt waar ook het Sterrenstrand ligt. Voor een dagje (of meer) aan het water kun je ook terecht op Landgoed Duynenwater, dat beter bekend staat als het E3-Strand.

