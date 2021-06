Wie schoot de vogels in Oudenbosch uit de lucht? Jagers ontkennen

John heeft meer dan honderd dode vogels gefotografeerd (foto: John Roza). vergroot

Het blijft een mysterie wie er verantwoordelijk is voor de tientallen dode vogels die vorige week zijn gevonden in een maisveld in Oudenbosch. Buurtbewoners hebben gezien dat de diertjes door onbekenden uit de lucht zijn geschoten. De Koninklijke Jagersvereniging Nederland voelt zich aangesproken en neemt ongevraagd afstand van het verhaal.

John Roza en Joke Maas vertelden vorige week tegen Omroep Brabant hoe ze bijna dagelijks moeten toekijken hoe de vogels op het veld naast hun huis worden gedood. Het verhaal maakte veel reacties los.

"De vogels komen uit de koeling."

Een van de reacties is afkomstig van de jagersvereniging. Zij voelen zich aangesproken door het verhaal. Woordvoerster Janneke Eigeman zegt dat er al zeker vijf jaar niet meer gejaagd wordt op het bewuste perceel. "De kraaien, kauwen en duiven die er liggen, heeft de boer van een jager gekregen. Ze waren al dood en komen uit de koeling. Ze zijn bedoeld om roeken uit het pas ingezaaide maisveld te verjagen."

De schoten die buurtbewoners regelmatig horen, zijn volgens Eigeman afkomstig van een gaskanon dat in een nabijgelegen bloemkoolveld knalt. Desgevraagd laat de boer van het maisveld aan Omroep Brabant weten, helemaal niet bekend te zijn met de dode vogels op zijn land. Hij zegt ook nooit iemand opdracht te hebben gegeven de dieren af te schieten of neer te leggen.

John Roza blijft erbij dat de vogels doelbewust zijn gedood door een onbekende schutter. De lezing van de jagersvereniging klopt volgens hem niet. "Dat gaskanon waarover gesproken wordt, hebben wij nog nooit gehoord. Ik weet zeker dat die vogels niet zijn neergelegd."

"Dit geschiet moet stoppen."

De Partij voor de Dieren vindt de reactie van de Koninklijke Jagersvereniging Nederland ook 'ongeloofwaardig'. De Brabantse fractie wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Het verjagen van vogels is aan strenge regels gebonden. "Kraaiachtigen mogen verjaagd worden door enkele dode soortgenoten op te hangen, maar er zijn alternatieven genoeg zoals vogelverschrikkers of vlaggen", zegt fractievoorzitter Marco van der Wel.

Op beelden die John maakte, zijn tientallen vogels op de grond te zien. Het gaat hierbij niet alleen om kraaiachtigen, maar ook om duiven en andere zeldzame vogels. "Het neerleggen van dode duiven is niet volgens de regels en trekt juist allerlei dieren aan die zich aan duiven tegoed gaan doen. Zeker ook kraaiachtigen. Niet handig als je die wilt verschrikken", aldus de fractievoorzitter.

John: "Wij weten wat we gehoord en gezien hebben. De foto's die ik heb gemaakt, liegen er niet om. Dit geschiet is al 6 jaar aan de gang en moet stoppen."

