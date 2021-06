Belg in grensstreek Woensdrecht moet eigen ei en groente laten staan om gif

De grond rond een Belgische chemische fabriek vlak bij de grens bij Woensdrecht is zo vervuild dat omwonenden beter niet meer uit eigen tuin kunnen eten. Dat vindt de Vlaamse regering. Naburige Nederlandse grensgemeenten krijgen nog geen waarschuwing, maar Vlaanderen sluit niet dat de cirkel later wel wijder wordt getrokken.

Over de 3M-fabriek in het Vlaamse Zwijndrecht zijn al jaren grote zorgen. Tot 2002 werden er PFOS gemaakt, gevaarlijke chemicaliën die lijken op die van Chemours en die ook in Helmondse moestuinen terecht zijn gekomen. Zo adviseert het RIVM sinds begin juni geen groenten of fruit te eten afkomstig uit moestuinen uit het volkstuinencomplex Sluisdijk.

De PFOS blijken in flinke hoeveelheden in het water en de grond in en om Zwijndrecht terechtgekomen. Het chemische goedje is niet afbreekbaar en kan zich in bijvoorbeeld de lever ophopen. Dat kan mensen ziek of onvruchtbaar maken.